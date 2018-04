La versione del programma elettorale attualmente disponibile sul sito del movimento è completamente diversa da quella che c'era a febbraio

quando il programma M5s risultava aver passato il vaglio e le votazioni per priorita' degli iscritti al M5s. E' quanto sostiene Il Foglio che attraverso Internet Archive e la funzione Wayback Machine, consente di risalire alle pagine web modificate o cancellate, ha scoperto le modifiche al programma:

Fino al 2 febbraio sul sito del M5s c'era un programma, il 7 marzo - tre giorni dopo le elezioni - ce n'era un altro

. Le modifiche riguarderebbero, tra l'altro, la sezione Esteri del programma di governo del Movimento.



Per il Foglio

i venti pdf che componevano il programma votato online, creati materialmente dall'agenzia di comunicazione Web Side Story, sono stati sostituiti da venti pdf diversi, a cui ne sono stati aggiunti quattro su temi mai proposti ne' votati su Rousseau (Smart nation, Sport, Editoria, Unione europea). Una manipolazione - commenta il giornale diretto da Claudio Cerasa - della volontà degli iscritti, una presa in giro degli elettori, una violazione delle regole del partito (democrazia diretta e trasparenza), la negazione della retorica sul cittadino vero 'sovrano' e il politico semplice 'portavoce'

.



Le modifiche riguarderebbero anche il programma esteri:

Gli iscritti - si legge su Il Foglio - avevano votato per un'impostazione radicale, terzomondista, filo russa e anti atlantica. Il nuovo programma Esteri è stato bonificato: tolte le contestazioni alla Nato e agli Stati Uniti, addolcite le critiche all'euro e all'Ue, smussati gli elogi alla Russia. Il capitolo su 'Sovranita' e indipendenza' - racconta ancora il giornale che afferma di aver messo a confronto le due versioni del programma - si apriva cosi': 'Il caos che regna in Libia dimostra che l'unilateralismo dell'intervento umanitario e' fallito'. E ancora: 'Ripudiamo ogni forma di colonialismo, neocolonialismo e ingerenza straniera'. Tutto sparito. Nella nuova versione si parla di 'affrontare insieme in Europa' le sfide del domani 'come stati sovrani liberi e indipendenti" nel mondo multipolare .



E a stretto giro arriva anche la replica del M5S che pubblica i collegamenti ipertestuali del programma e parla di una revisione solo grafica che avrebbe lasciato intatti i contenuti.

«Su questa storia dei programmi del MoVimento 5 Stelle siamo costretti a smentire il Foglio, perché la vera truffa è proprio l'articolo che oggi ci accusa di aver modificato i punti programmatici subito dopo il voto delle elezioni politiche. Andiamo per ordine. Il Foglio scrive che "fino al 2 febbraio sul sito del M5S c’era un programma, il 7 marzo – tre giorni dopo le elezioni – ce n’era un altro". Falso. Il programma definitivo è stato pubblicato il 21 febbraio 2018, dopo un'ultima revisione dedicata all'impostazione grafica». «Le versioni precedenti a quelle definitive, pubblicate il 21 febbraio 2018, erano chiaramente versioni provvisorie, sviluppate all'interno di gruppi di lavoro ad aprile dello scorso anno e che poi sono state oggetto di ulteriori modifiche, accogliendo proposte e istanze, fino alla stesura definitiva», si legge.«Tra l'altro - prosegue il comunicato pubblicato sul blog - il Foglio scrive che le due versioni sono di senso "totalmente diverso e spesso diametralmente opposto". Ad esempio cita un passaggio della prima bozza, in cui si legge "ripudiamo ogni forma di colonialismo, neocolonialismo e ingerenza straniera", ma nella versione finale c'è scritta la stessa identica cosa, in una forma più adeguata: "La politica estera del Movimento 5 Stelle - riporta la versione finale - si basa sul rispetto dell'autodeterminazione dei popoli, la sovranità, l’integrità territoriale e sul principio di non ingerenza negli affari interni dei singoli Paesi​". Dove sarebbe il senso "diametralmente opposto"?E ancora: il Foglio scrive che sulla Nato si leggono posizioni diverse, ma anche in questo caso mente. Nel programma definitivo si legge infatti che il "Movimento 5 Stelle sostiene l’adeguamento dell'Alleanza Atlantica (NATO) al nuovo contesto multilaterale, contemplando un inquadramento delle sue attività in un’ottica esclusivamente difensiva. È indispensabile una riflessione sull’attuale ruolo della NATO". Non è quello che diciamo da sempre?Insomma, ci sono state solo piccole modifiche di forma, una cosa normalissima. Nessun cambiamento di sostanza. Accade così per tutti i programmi elettorali di tutte le forze politiche del mondo: c'è una prima bozza, poi nuove stesure e lavori di editing. Non c'è di cui stupirsi».