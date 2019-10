Commissione contro il razzismo, Parolin: «Preoccupa astensione del centrodestra al Senato»

È polemica sull'astensione del centrodestra al Senato sulla mozione per istituire la commissione Segre, una commissione contro odio, razzismo e antisemitismo proposta dalla senatrice a vita Liliana Segre. «Mi preoccupa, nel senso che su alcune cose, su valori fondamentali dovremmo essere tutti uniti - ha detto il segretario di Stato vatican cardinale Pietro Parolin a margine di un evento all'università Lateranense - Ci sono cose su cui dovremmo convergere. Io penso che l'invito sia a riflettere sui valori fondamentali. Ci vogliono basi comuni. Poi naturalmente anche qui c'è il pericolo di politicizzare tutto ciò e dovremmo davvero uscire da questo».La mozione è stata approvata, ma senza unanimità: l'aula del Senato ha dato luce verde con 151 voti favorevoli, nessun voto contrario e 98 astensioni. Ma la creatura voluta da Liliana Segre non ha ottenuto i voti di Lega, Forza Italia e Fratelli d'Italia. Il centrodestra compatto, infatti, non l'ha votata, facendo saltare l'unanimità e provocando l'attacco feroce di Italia viva, Democratici e 5Stelle.