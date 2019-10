«Fate un applauso alla guerriera». Così Beppe Grillo in un'incursione sul palco di Italia 5 Stelle mentre teneva il suo discorso Virginia Raggi. Il sindaco di Roma ha raccontato al fondatore del Movimento 5 Stelle che «ogni volta che vogliamo fare qualcosa chiediamo se si può fare, se è legale o illegale. Quando ci dicono che è legale - ha proseguito - e vogliamo farla, la prima volta ci dicono sempre 'nò. Ma quando si mangiavano Roma e facevano cose illegali era sempre 'sì', e ora che proviamo a fare le cose per bene?». Grillo ha quindi risposto: «È pieno di infamoni» ed è poi risceso dal palco seguito poco dopo dalla Raggi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«I servizi pubblici sono l'ossatura del welfare, sono servizi che le persone devono avere, noi li difendiamo con i denti e non privatizziamo». Lo ha detto il sindaco di Roma Virginia Raggi, parlando dal palco di Italia 5 Stelle. «Se diciamo che nessuno deve essere lasciato indietro, e poi dobbiamo chiedere aiuto ai privati, stiamo freschi», ha aggiunto Raggi.«Questa è l'era della maturità, si raccolgono i frutti di quanto si è seminato tanto che oggi abbiamo capito chi parla alla pancia della gente per il consenso, come sull'immigrazione, senza capire che il tema non è quanti entrano ma cosa fargli fare, l'inclusione. Parliamo di temi seri». Lo ha detto il sindaco di Roma Virginia Raggi intervenendo dal palco di Italia 5 Stelle. «Dobbiamo essere orgogliosi, stiamo facendo ciò per cui abbiamo sempre lottato», ha sottolineato Raggi.«Siamo in un clima tranquillo, credo che i militanti abbiano solo voglia di stare con noi e sanno che i giornalisti possono parlarci sempre. Mi spiace molto per quanto accaduto, credo che dobbiamo imparare a gestire meglio i tempi, ritagliando degli spazi per tutti». Lo dice la sindaca di Roma, Virginia Raggi, a margine di Italia a 5 Stelle, parlando dello scontro tra gli attivisti M5S e i cronisti al suo arrivo alla Mostra d'Oltremare di Napoli.Anche il leader politico e Ministro degli Esteri Luigi Di Maio è intevrenuto dal palco di Italia 5 Stelle, dove ha detto: «Il M5S sarà sempre l'ago della bilancia di ogni governo, saremo sempre in Parlamento, per noi è difficile tornare indietro. Avervi ieri tutti sul palco è stata lamigliore risposta alle scissioni di cui parlano i giornali». Su uno dei temi più caldi degli ultimi giorni, quello dell'escalation di tensione per la questione curda tra Siria e Turchia, Di Maio ha detto che «Domani mattina alle 6 parto per il consiglio Ue degli Affari Esteri e lì noi saremo categorici: laTurchia deve cessare questa azione militare ma soprattutto noi chiederemo come Italia di bloccare la vendita di armamenti ad Ankara. Prima della riunione avrò un bilaterale con il ministro degli Esteri francese»