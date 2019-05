© RIPRODUZIONE RISERVATA

E' diventato un caso politico il selfie "rubato" da una ragazza merdionale a Matteo Salvini. La ragazza dopo essersi avvicinata a Salvini al termine di un comizio gli ha detto "ma allora non siamo più terroni di m....".Ecco qui il video postato su youtube https://www.youtube.com/watch?v=Ik24ID-AdA4.L'ex premier Mateo Salvini, ora senatore del Pd, ha postato questo tweet: "A che titolo Salvini ordina di cancellare un video e le forze dell’ordine strappano il telefonino a una ragazza? Ho fatto una interrogazione al Ministro dell’Interno. Mi dovrà rispondere in Senato, non con un selfie. Non è in gioco una banalità ma una libertà personale".