Arriva il cronoprogramma per la costruzione della nuova squadra del cosiddetto «team del futuro» del M5s, i dodici responsabili tematici che dovranno coordinare l'azione del M5S a livello nazionale, a cui farà poi seguito, a partire da dicembre, la definizione della squadra dei «facilitatori» regionali. Oggi con un post del capo politico, il blog delle Stelle definisce nel dettaglio gli step che dovranno essere seguiti dai candidati che intendono far valere i loro «Meriti» e le loro «Supercometenze» e dalla loro squadra.



Dal 12 ottobre, in corrispondenza con l'avvio di Italia 5 Stelle, sono stati aperti i profili di «attivista» su Rousseau, necessario per candidarsi al «team». Ogni iscritto a Rousseau può quindi già iniziare a compilare il proprio Profilo Attivista, indicando il proprio curriculum, quello da attivista e le eventuali esperienze politiche: in questa fase i «"Meriti" sono importantissimi e vengono attribuiti ad esempio in caso di partecipazione ad eventi, formazione, riconoscimenti speciali». Il M5s vuole inoltre dare spazio ai «Supercompetenti» con alto livello di specializzazione professionale o di ricerca. L'obiettivo - si legge - è quello di far emergere le competenze e le esperienze di chi si mette a disposizione per ognuna delle 12 aree tematiche: «E' dunque importante che, nella compilazione del proprio profilo, ciascuno faccia emergere soprattutto le competenze riguardanti quell'ambito specifico».



Dal 12 ottobre all'11 novembre ci sarà quindi la creazione e promozione dei progetti attraverso eventi e incontri pubblici e la ricerca dei componenti del proprio team sul territorio. Chi intende presentare un progetto dovrà quindi anche «organizzare eventi pubblici» per raccontare la sua proposta e «coinvolgere le persone competenti» che faranno parte del suo team.



Dal 5 novembre parte poi la ricerca dei componenti, anche tra i profili di attivista su Rousseau. Dal 12 novembre al 22 novembre su Rousseau sarà possibile presentare il proprio progetto ed indicare i componenti della squadra che lo supporteranno. Dal 18 al 29 novembre partirà la verifica della conformità dei progetti, come la fattibilità o l'aderenza ai principi M5s. Dal 30 novembre ci sarà quindi la pubblicazione dei progetti che hanno soddisfatto i requisiti richiesti fino ad arrivare a dicembre quando ci sarà la votazione finale dei progetti presentati.

