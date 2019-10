Governo, sondaggi, Swg: Lega cala al 32,8%, M5S sotto il 20%, stabile il Pd, boom Fdi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La Lega continua a calare. E in leggera flessione c'è anche già il neonato partito fondato da Matteo Renzi Italia Viva . Questi i dati dell'ultimo sondaggio diffusi nella serata di ieri dal Tg di La7. Rispetto alla scorsa settimana, la Lega scende dal 33,6% al 32,8, perdendo quindi quasi un punto dal 23 settembre. Settimana negativa anche per Italia Viva che scende di un decimale sotto il 5%, mezzo punto in meno rispetto al 5,4 che aveva registrato nella sua prima settimana di vita.All'interno delle forze di governo cala il Movimento 5 Stelle , ora sotto il 20%. L'ultimo sondaggio li dà al 19,6 (-0,4). Si accorcia così la forbice che li separa dai nuovi alleati all'Esecutivo. Resta infatti stabile il Pd al 19,4. In crescita costante Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni , ora al 7,3 (+0,6), mentre Forza Italia è ferma al 5 per cento (era al 5,1). Nessun boom per i Verdi (ancora al 2%) nonostante il successo della manifestazionedi venerdì scorso.