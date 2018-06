Giallo e verde, le cravatte di Salvini e Savona

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dal rosso al giallo-verde. Questi i colori delle cravatta sfoggiate oggi per il giuramento al Colle dai leader e ministri in pectore del nascente governo politico M5S-Lega. Paolo Savona, l'economista euroscettico, dirottato in extremis dal Tesoro agli Affari europei, si presenta nel salone delle Feste del Quirinale con una tie con disegnini cachemire dove spicca il giallino chiaro.Alberto Bonisoli, neoministro dei Beni culturali e del Turismo, indossa, invece, una cravatta rossa, mentre quella di Matteo Salvini è a righine verdi, chiaro riferimento al verde padano, colore simbolo della Lega.Il premier Giuseppe Conte, in elegante completo blu, senza pochette, aveva una cravatta classica, in tinta con l'abito.