Governo Draghi diretta, oggi alla Camera. Crimi (M5S) caccia i 15 senatori ribelli, Lezzi si candida a guida partito

Con 262 sì, 40 no e due astenuti, il Senato ieri ha dato la fiducia al governo guidato dal premier Mario Draghi. Tra i contrari, ci sono 15 voti del M5S. Oggi anche alla Camera dei deputati si vota la fiducia. Il premier ha consegnato ieri a Montecitorio il testo delle dichiarazioni programmatiche e intorno alle ore 18 è previsto il suo intervento.

Oggi in Aula il voto di #fiducia al governo #Draghi; la seduta si apre con la discussione delle comunicazioni del Governo. Diretta #Rai e webtv: https://t.co/LS0uRRFIzr #GovernoDraghi #OpenCamera pic.twitter.com/DldYmJMf0R — Camera dei deputati (@Montecitorio) February 18, 2021

La giornata in diretta

Ore 12.11 Forciniti (M5S) «Oggi voterò no». «Stasera il mio No a questo governo sarà netto, convinto e consapevole. Oltre ogni minaccia, oltre ogni pressione, oltre ogni possibile conseguenza personale alla quale potrei andare incontro». Lo annuncia il deputato M5S, Francesco Forciniti.

Ore 11.46 Beppe Grillo: «Dobbiamo fare un salto quantico». «Siamo nell'era della resilienza, dell'antropocene, e dobbiamo necessariamente effettuare un salto quantico, passare da un regime di equilibrio (che realmente non lo è più) a un altro e l'unità, il patto verde, è l'unica strada». Lo scrive Beppe Grillo su Fb. «La transizione ecologica è proprio questo, un processo necessario di trasformazione a livello tecnologico, economico, ecologico, socio-culturale e istituzionale, scale che si influenzano e si rafforzano vicendevolmente, è un processo sistemico che tiene conto della complessità della natura, e che deve concentrarsi sulle interazioni e le interconnessioni tra il sistema economia ecologico e sociale».

Ore 11.36 Molteni (Lega): «Sostegno incondizionato al governo». La Lega rappresenta la pancia ma anche la testa ed il cuore del Paese: il mondo del saper fare e del saper fare bene». Lo dice Nicola Molteni della Lega nell'Aula della Camera assicurando il «sostegno incondizionato» del Carroccio al governo Draghi. «Sappiamo metterci al servizio della comunità nazionale con coraggio, orgoglio, senza calcoli politici», ha aggiunto.

Ore 11.20 Morra (M5S): «Scosso da espulsione». «Apprendo che è stata avviata la procedura di espulsione nei miei confronti. Sono molto scosso da questa decisione, ora voglio riflettere. Mi sento M5S nel sangue». Lo scrive su Facebook Nicola Morra, tra i 15 senatori M5S che ieri hanno votato no alla fiducia al governo Draghi.

Ore 11.15 Lezzi (M5S): «Ho preso la decisione. Mi candido a far parte del comitato direttivo del M5S (da cui non sono espulsa)». Credo che il 41% degli iscritti contrari ad allearsi con tutti, compresi Berlusconi, Salvini e Renzi, debbano essere rappresentati. Sono convinta, inoltre, che se il quesito fosse stato riproposto, come lo statuto prevede, quel 41% sarebbe stato più alto. Auspico, quindi, la massima serietà nel percorso che porta alle candidature e l'urgenza necessaria a sbloccare l'azione del M5S». Lo scrive su Facebook la senatrice Barbara Lezzi che figura nella lista degli espulsi decisa da Crimi appellato «reggente perpetuo».

Ore 10.58 Sorte (Cambiamo!) «Sosteniamo con orgoglio Draghi»​. «Con soddisfazione e orgoglio noi di Cambiamo confermiamo la fiducia al governo e il voto favorevole al programma esposto. Siamo stati i primi ad auspicare un governo di unità nazionale quale sbocco allo stallo parlamentare e in risposta alla grave emergenza che stiamo attraversando rappresentando cosi il cambio di passo che gli italiani si aspettano. Obiettivi prioritari, sconfiggere la pandemia e rilanciare l'economia». Lo ha detto Alessandro Sorte, deputato di Cambiamo!, intervenendo alla Camera.

Ore 10.23 Crimi (M5S) annuncia l'espulsione dei 15 senatori ribelli che non hanno votato la fiducia al governo Draghi. «I 15 senatori che hanno votato no verranno espulsi».

Ore 9.30 Giachetti: «Agenda Draghi è agenda di Italia Viva». «Presidente Draghi, la sua agenda è la nostra agenda»: lo dice nell'Aula della Camera Roberto Giachetti di Iv nel dibattito sulla fiducia. «Mentre nella politica volano insulti e minacce il governo Draghi vola e lo spread crolla: forse sarebbe il caso che qualcuno si chiedesse perché», sostiene.

Ore 9.20 Comincia la discussione. Draghi siede tra i ministri degli Esteri e dell'Interno, Luigi Di Maio e Luciana Lamorgese, e tutti i nove posti al banco del governo sono occupati da ministri. L'Emiciclo è pieno di deputati. Non lo sono ancora, invece, il Transatlantico e le tribune.

