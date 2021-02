Governo Draghi: Piazza Affari guadagna il 2%, spread in forte calo. Leu: «Difficile sostenere questop esecutivo»

Il governo di Mario Draghi non è ancora nato, ma è bastata la convocazione dell'ex presidente della Bce da parte del Capo dello Stato Sergio Mattarella per raffreddare lo spread tra il nostro Btp e il Bund tedesco. Spread tra Btp e Bund in calo, infatti, questa mattina dopo l'annuncio che Draghi incontrerà il presidente Mattarella per vagliare l'ipotesi di un nuovo governo. Il differenziale tra il decennale italiano e quello tedesco è sceso a 107 punti dai 116 della chiusura di ieri. Il rendimento del Btp è a quota 0,58%.

Le reazioni

Ma la convocazione di Draghi al Colle in vista di un nuovo governo non è stata salutata con favore da tutti i partiti. «Mi pare molto difficile sostenere un governo di questo tipo», dice Nicola Fratoianni, segretario di Sinistra Italiana e parlamentare di Liberi e Uguali, ad Agorà Rai Tre, sul nuovo governo Draghi.

Di segno opposto, invece, le parole di Stefano Ceccanti (Pd): «È il momento di trovare voti a Draghi». «Restano da trovare i voti in Parlamento di tanti deputati e senatori che passino sotto la tribuna e pronuncino il loro necessario Sì alla fiducia al Governo Draghi. Oggi alle 14 avremo l'assemblea on line del gruppo Pd Camera. Non ho dubbi all'esito: il Pd fa tanti errori ma sui fondamentali non sbaglia. Saremo parte della soluzione votando Sì e non del problema, come chi voterà No. Confido, tra gli altri, anche nel Sì di molti colleghi del gruppo M5S con cui abbiamo lavorato molto bene in tutti questi mesi: pur comprendendo le difficoltà ben pochi capirebbero come dopo aver votato la Presidente della Commissione Ue, scelta che favorì in modo decisivo la nascita del Conte 2, e dopo aver impostato la crisi in nome della formazione di una maggioranza europeista, potrebbero ora votare No». Così Stefano Ceccanti del Pd.

«Tra gli errori commessi da molti, anche a fin di bene, - sostiene Ceccanti - per favorire la formazione del Governo, il primo e il più grave, però, è stato chiaro: è stata evocata con troppa leggerezza la minaccia di elezioni anticipate. Un errore non tanto e non solo di galateo costituzionale perché andava a sovrapporsi al ruolo del Presidente della Repubblica, ma perché la minaccia era del tutto infondata, per le ragioni note a tutti che ha spiegato ieri sera in modo puntuale ed inconfutabile il Presidente Mattarella, a cui peraltro se ne potrebbero anche aggiungere altre. Aver evocato una minaccia inesistente non ha affatto favorito la soluzione della crisi, anzi, ha prodotto esattamente l'effetto contrario. Materia su cui meditare bene per non ripetere errori».

