Giorgia Meloni sbotta a Carta Bianca: «Se mi fate rispondere alle 50 domande che mi avete fatto»

«Io so rispondere alle domande, se mi date il tempo. Se mi parlate sopra diventa difficile. Mi avete fatto 8 domande in un minuto, mi fate rispondere?». Così Giorgia Meloni a 'Carta Bianca' su Rai 3. Su Facebook la leader di Fratelli d'Italia ha postato una foto in cui ascolta, un po' provata dal fuoco di fila di domande (e dall'impossibilità di rispondere), le giornaliste Bianca Berlinguer e la Lucia Annunziata. Commento autoironico di Meloni alla foto: «Che dire. Ho una certa classe nel dissimulare».

Ecco il video dell trasmissione postato sul social di Meloni (il siparietto comincia al minuto 22).

