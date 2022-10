Giorgia Meloni incontra Berlusconi a Milano, poi prima uscita pubblica al villaggio Coldiretti: «Lo Stato crei condizioni per produrre ricchezza, la postura dell'Italia in Europa cambierà»

Il governo ucraino l'ha già invitata a Kiev, ma intanto la prima uscita ufficiale di Giorgia Meloni avviene oggi a Milano al Villaggio Coldiretti dove è stata accolta di Ignazio La Russa. Era trapelato anche di un possibile incontro nel pomeriggio ad Arcore, ma la leader di Fratelli d'Italia ha visto Silvio Berlusconi in mattinata. «Sono ottimista, è stato un incontro cordiale, di grande collaborazione con unità d'intenti», il suo commento prima di salire sul palco tra il Castello Sforzesco e parco Sempione.

L'intervento alla Coldiretti

«Lo Stato crei condizioni per produrre ricchezza. La nostra bussola è non disturbare chi vuole fare. La ricchezza la fanno i lavoratori e le imprese, lo Stato deve metterli in grado di produrlaIl tema non è come compensare la speculazione sul gas ma come fermarla. Sapete che in questi giorni ho scelto di limitare uscite pubbliche per dedicarmi anima e corpo ad affrontare i dossier più urgenti. Se saremo chiamati a governare questa nazione è chiaro da subito che abbiamo in mente di dare risposte efficaci e immediate ai principali problemi. L'obiettivo è quello di restituire una strategia industriale a questa Nazione che da tempo non l'ha avuta».

E ancora: «L'Italia deve tornare alla difesa del suo interesse per trovare soluzioni comuni». Così Giorgia Meloni al Villaggio Coldiretti di Milano. Lo dicevamo da tempo che in Europa si parte dagli interessi nazionali per arrivare a quelli comuni».

Oltre alla leader di Fratelli d'Italia, anche Matteo Salvini in queste ore è a Milano.

Intanto a Roma, continua il convegno «Italian Conservatorism» organizzato dalla Fondazione Tatarella: sono attesi, tra gli altri, gli interventi di Guido Crosetto e Giulio Terzi. Sempre a Milano, in mattinata, la visita del leader di Iv Matteo Renzi.

L'incontro con Berlusconi

Incontro questa mattina tra il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni e il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi. Lo riferiscono i due partiti parlando di un colloquio che si è svolto «in un clima di grande collaborazione e unità di intenti». I due leader hanno «ribadito la soddisfazione per l'affermazione del centrodestra alle elezioni politiche e hanno fatto il punto sull'attuale situazione politica», continua la nota. Meloni e Berlusconi hanno poi approfondito i dossier più urgenti all'ordine del giorno, a partire dal caro energia. I due leader si sono poi confrontati sui prossimi passaggi istituzionali in vista della convocazione del prossimo Parlamento e «hanno condiviso la necessità che l'Italia abbia bisogno di un Governo di alto profilo, capace di affrontare le gravi emergenze che il Paese si trova difronte».