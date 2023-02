Meloni salta il Consiglio dei ministri, l'incontro con Metsola e la Conferenza di Monaco. «Persistono i sintomi influenzali»

Giorgia Meloni non sarà presente agli impegni istituzionali previsti per oggi e nei prossimi giorni. Il premier non è presente all'odierno Consiglio dei ministri, che presiederà comunque in collegamento da casa. Meloni salterà anche l'incontro previsto per domani in tarda mattinata con la presidente del parlamento europeo Roberta Metsola. Annunciata anche l'assenza alla Conferenza di Monaco sulla sicurezza, in programma sabato.

Meloni annulla tutti gli impegni per sintomi influenzali

Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha annullato tutti gli impegni istituzionali previsti per questa settimana per il persistere di sintomi influenzali. Lo rende noto Palazzo Chigi.