Giambruno contro il ministro tedesco: «In Italia fa troppo caldo? Se non ti sta bene, stai a casa tua»

«Se non ti sta bene, stai a casa tua»: così Andrea Giambruno, giornalista Mediaset, replica la ministro tedesco. Una risposta che sta facendo il giro del web. Nei giorni scorsi infatti, avevano fatto discutere le dichiarazioni del ministro della Sanità tedesco, Karl Lauterbach, che in queste settimane è in vacanza in Italia da dove si è lamentato dell'eccessivo caldo del nostro Paese, spiegando che «in Italia il turismo non ha futuro, fa troppo caldo.

Caldo record, il decreto in Cdm: cassa integrazione per edili e agricoli. Musumeci: rimborsi ai turisti in Sicilia

«Se non ti sta bene, stai a casa tua. Stai nella Foresta Nera, stai bene, no?», ha risposto Giambruno al ministro nel corso del programma su Rete Quattro Diario del giorno da lui condotto. Non sono mancate per questo critiche al giornalista da parte di diversi esponenti politici e dal web. Una bordata verso Lauterbach è arrivata anche da Matteo Renzi, che nella sua newsletter ha dichiarato: "Ha detto che in Italia il turismo è destinato a scomparire e che le chiese dovrebbero diventare dei luoghi di ristoro per chi ha caldo. Non so se il caldo farà male al turismo italiano, sono certo che il caldo abbia già fatto male al ministro tedesco". Non pago della stilettata, l'ex premier ha concluso: "Quando leggo certi commenti superficiali e finalizzati a fare notizia non mi preoccupo per la tenuta del nostro patrimonio culturale, ma per la qualità della loro sanità".