Gaffe del deputato M5S: «Pd assente mentre parla Conte». E posta la foto della Camera, ma il premier parlava al Senato

Ai tanti onorevoli del Pd che rispondono indignati e alle testate giornalistiche che stanno riprendendo la notizia - scrive Berti - faccio notare che il fatto che il voto di fiducia oggi fosse al Senato non giustifica il fatto che i loro rappresentanti fossero assenti alla Camera. Il Presidente Conte oggi è venuto ANCHE alla Camera a consegnare il testo delle dichiarazioni programmatiche (ed era l'ordine di oggi per i deputati) e solo il PD era assente. La foto è di OGGI ed è stata scattata da me durante la seduta odierna che aveva l'ordine del giorno che allego in foto







Figuraccia del deputato grillino Francesco Berti. In un post accusa il Pd di essere assente in aula nel dibattito sulla fiducia al governo Conte. E per testimoniarlo posta una foto della Camera. Ma Conte è al Senato ed è lì che il neo premier sta tenendo da ore il suo discorso d'insediamento, con tutti i banchi di maggioranza e oppisizione occupati.«Mentre Renzi si farà il tour fuori dall’Italia mantenendo la carica e l’indennità da senatore (s minuscola), il gruppo del PD segue l’esempio del capo. Eccoli, quelli del “dobbiamo salvare le istituzioni dai populisti che non rispettano la democrazia”, ancora una volta assenti in blocco in Aula, mentre il Presidente Conte si presenta alla Camera. Ma veramente questi hanno governato 5 anni?», scrive sicuro Berti.Ma Conte è al Senato e solo mercoledì sarà presente al dibattito e alla fiducia alla Camera. Il deputato M5s, allora, tenta il recupero. E ammette: «Mi segnalano giustamente che Renzi era in aula del Senato durante il discorso di Conte...». Ma è troppo tardi, la frittata è fatta e il popolo della Rete non perdona. «Questa foto è stata scattata alla Camera dei deputati, uno dei due rami del parlamento - si corregge - Renzi è al Senato (sì, proprio quello che voleva abolire)".Poi, continua. «