Pd, Maurizio Martina, riassume l'incontro con il presidente della Camera Roberto Fico che oggi vedrà di nuovo anche la delegazione dei 5 stelle. Un nuovo round per capire se i due partiti confermano l'apertura del dialogo prima di salire a Quirinale per chiedere al presidente della Repubblica Sergio Mattarella più tempo per tentare la stretta. Tutto a questo punto fa pensare che Mattarella, da cui Fico si recherà oggi stesso al termine delle cosultazioni, concederà una proroga: serve più tempo per verificare se esistono le condizioni per un accordo.



LEGGI ANCHE: Ci sono passi avanti importanti. Così il reggente del, riassume l'incontro con il presidente della Camerache oggi vedrà di nuovo anche la delegazione dei 5 stelle. Un nuovo round per capire se i due partiti confermano l'apertura del dialogo prima di salire aper chiedere al presidente della Repubblicapiù tempo per tentare la stretta. Tutto a questo punto fa pensare che Mattarella, da cui Fico si recherà oggi stesso al termine delle cosultazioni, concederà una proroga: serve più tempo per verificare se esistono le condizioni per un accordo.LEGGI ANCHE: Fico allunga i tempi: assist a Pd e M5S

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Abbiamo portato al presidente Fico - ha sottolineato l'esponente Pd - le nostre valutazioni in ordine a quello che è accaduto in questi giorni: noi riconosciamo, registriamo passi in avanti importanti che vogliamo riconoscere, in particolare rispetto ad alcune richieste, ad una richiesta fondamentale che avevamo avanzato già al primo giro di consultazioni con il presidente Fico, relativa alla necessità di chiudere la fase della trattativa, del confronto con centrodestra e Lega: sono arrivate parole importanti, definitive su questo che vogliamo riconoscere come fatto politico. Al tempo stesso - ha aggiunto - non nascondiamo le difficoltà e le differenze che animano questo confronto tra noi, e penso sia giusto dirlo per serietà e responsabilità nei confronti del Paese, di tutti gli italiani».«Abbiamo deciso di convocare la direzione nazionale Pd il 3 maggio prossimo per decidere se e come accedere a questo confronto da comunità collettiva. Insieme discutiamo e poi insieme lavoriamo», ha poi aggiunto. «Ci interessa dare una mano a questo Paese in una fase delicata della storia istituzionale e politica. Se siamo arrivati fino a qui è perché altri hanno fallito, per 50 giorni assistito a diversi tentativi che non hanno prodotto un esito utile. Questo lavoro lo facciamo con spirito di servizio e nel solco degli indirizzi dati dal Presidente Mattarella».«Abbiamo grande rispetto per il dibattito apertosi nei nostri movimenti. Va assolutamente rispettato perché è vero che siamo forze diverse, siamo forze che hanno espresso ed esprimono anche punti di vista molto diversi. Questo non esclude la possibilità di riconoscere passi in avanti», ha detto ancora Martina.