Elezioni Sardegna, affluenza in leggera crescita: alle 12 ha votato il 16,7%

di Mario Ajello

È del 16,7% l'affluenza al voto, alle ore 12, per le regionali in Sardegna. Un dato in leggero aumento rispetto alle precedenti elezioni: nel 2014, infatti, alla stessa ora aveva votato il 14,5% degli aventi diritto. La provincia con l'affluenza più alta è quella di Cagliari, dove a mezzogiorno ha votato il 18,5% (il 20,4% a Cagliari città). I seggi resteranno aperti sino alle 22. L'affluenza finale, alle regionali di cinque anni fa, era stata del 52,2%.

L’appello elettorale di Matteo Salvini mentre i sardi sono ai seggi: «Se pensate anche voi che sia una buona idea ripopolare la Sardegna con gli immigrati (!), come vorrebbe un assessore del PD, oggi votate loro. Per tutti gli altri (urne aperte oggi fino alle 22) c'è solo il voto alla LEGA».Il favorito nel voto sardo è Christian Solinas, senatore leghista eletto con il Partito sardo d’azione. Ha votato a Capoterra, vicino Cagliari, non dice di essere il favorito (“Non si sa mai”) ma dice che la prima cosa che farà, se dovesse vincere, è “mettere intorno a un tavolo pastori e industriali e spingere loro, come tutti gli altri, a fare sistema. Perché di questo la Sardegna ha bisogno”. E intanto da stamattina Salvini posta video, manda tweet e continua la sua campagna elettorale.