di Diodato Pirone

Emergono tre elementi dalla lettura dei sondaggi sulle Europee nell’ultimo giorno in cui e’ possibile pubblicarli. Primo: in Italia la Lega resta il primo partito, sia pure in calo e solo di un soffio sopra il 30%, con M5S e Pd in pieno testa a testa per la seconda posizione intorno al 22%. Secondo: in Europa i sovranisti non sfondano e non arrivano alla maggioranza dei seggi neanche alleandosi con il Ppe. Terzo: la sinistra dà segni di risveglio e la partecipazione al voto della Gran Bretagna, dove i laburisti sono il primo...