Von der Leyen sulle elezioni italiane: «Se situazione difficile abbiamo strumenti». Salvini: «Ci minaccia». Poi la precisazione Ue

«Se le cose andranno nella direzione difficile, abbiamo strumenti». La dichiarazione di Ursula von der Leyen sulle elezioni italiane ha scatenato le reazioni dei politici. «Vedremo l'esito delle elezioni, le abbiamo avute anche in Svezia. Il mio approccio è che qualsiasi governo democratico vuole lavorare con noi, lavoriamo insieme», ha detto la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, rispondendo ad una domanda da parte degli studenti di Princeton, nel New Jersey, in uno scambio trasmesso integralmente ieri a tarda sera.

Von der Leyen, la risposta a uno studente americano

«È interessante - ha continuato - vedere le dinamiche nel Consiglio Europeo: non sei solo uno Stato membro che dice 'voglio questo, voglio quellò, ma sei nel Consiglio e ti rendi conto che 'oh mio Dio, il mio futuro e il mio benessere dipendono anche da quello di tutti gli altri 26'. È il bello della democrazia: siamo un pò lenti, parliamo molto. Vedremo. Se le cose andranno nella direzione difficile, ho parlato dell'Ungheria e della Polonia, abbiamo strumenti. E il popolo, cui i governi devono rendere conto, svolgono un ruolo importante», ha concluso.

Meloni: «Faremo le riforme da soli. Orban? Ci divide molto». I leader del centrodestra uniti sul palco

Salvini: «Invasione di campo non richiesta»

Insorge Matteo Salvini: «Si tratta di una squallida minaccia, un' invasione di campo non richiesta. La signora rappresenta tutti gli europei, il suo stipendio è pagato da tutti noi, si è trattata di una disgustosa e arrogante minaccia - afferma a Mattino Cinque - Il gruppo parlamentare della Lega presenterà una mozione di censura. Domenica votano italiani non i burocrati di Bruxelles, se io fossi il presidente della Commissione Ue mi preoccuperei delle bollette».

Renzi: «Rispettare l'esito elettorale»

«Io dico alla presidente Von Der Leyen, non dovete minimamente entrare nelle questioni italiane». Così su Isoradio il leader di Italia Viva Matteo Renzi commenta le dichiarazioni della presidente della Commissione europea a Princeton rispetto al risultato elettorale («se le cose andranno in una direzione difficile, abbiamo degli strumenti, come nel caso di Polonia e Ungheria»). «Noi siamo per gli Stati Uniti d'Europa. Proprio per questo chiunque l'Italia elegga bisogna che l'Europa rispetti il voto degli italiani. Se anche vincesse la destra, l'Europa deve rispettare l'esito elettorale».

Letta: Nessun ricatto da Ue, il voto sarà libero

«Non c'è nessun ricatto, il voto di domenica sarà libero. Gli italiani sceglieranno chi andrà al governo e chi all'opposizione». Lo ha detto il segretario del Pd Enrico Letta a «Radio Anch'io», commentando i toni di preoccupazioni con cui i vertici europei guardano alla elezioni di domenica in Italia. «Chi dà questi soldi - ha aggiunto Letta riferendosi ai fondi del Pnrr - ha legittime domande su come verranno spesi i soldi».

La precisazione dell'Unione europea

«Penso che sia assolutamente chiaro che la presidente von der Leyen non è intervenuta nelle elezioni italiane quando ha parlato di strumenti e ha fatto riferimento a procedure in corso in altri Paesi», ha precisato il portavoce della Commissione Ue, Eric Mamer, rispondendo ad una domanda sulle parole di von der Leyen alla Princeton University.