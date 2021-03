Draghi, caso AstraZeneca «Per Aifa non ci sono legami tra incidenti e vaccino»

«Questa è la mia prima visita in un sito vaccinale, è stata una visita breve ma veramente bella. Questi ragazzi che lavorano come volontari o in forma permanente hanno reso questo che è un luogo medico un luogo di speranza, entrando qui si capisce che ne usciremo». Lo dice il premier Mario Draghi in conferenza stampa al centro vaccinale allestito all'aeroporto di Roma Fiumicino. Il premier, accompagnato da un giovane medico della Croce rossa, ha girato tra gli stand mentre erano in corso le vaccinazioni.

Il premier ha detto che non ci sono legami tra i casi sospetti e gravi che hanno ricevuto il vaccino Astrazeneca e la somministrazione del preparato. «Nella giornata di ieri, l'Agenzia Italiana del Farmaco ha bloccato un lotto di vaccini AstraZeneca, dopo la segnalazione di alcuni gravi eventi avversi. È una decisione precauzionale, in linea con quanto fatto in altri Paesi europei, e che dimostra l'efficacia dei sistemi di farmacovigilanza. Il parere dell'Aifa, condiviso dagli scienziati, è che non ci sia alcuna prova che questi eventi siano legati alla somministrazione del vaccino.»

«L'Ema sta esaminando i casi sospetti, ma ha anche consigliato di proseguire col suo utilizzo«, spiega.«Di oggi è la conclusione del primo contratto tra un'azienda italiana e un'azienda titolare di un brevetto. Continueremo a sviluppare la capacità produttiva di vaccini in Italia». Lo dice il premier Mario Draghi nel suo intervento nel corso della visita all'hub vaccinale di Fiumicino.

All'hub di Fiumicino sono arrivati da pochi minuti anche il ministro della Salute Roberto Speranza e il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti.

