Luca Dell'Atti, si dimette il presidente del museo di Ostuni: pubblicò la foto di Meloni a testa in giù

Si è dimesso dalla carica di presidente del museo di Ostuni, Luca Dell'Atti, al centro di una bufera politica dopo la pubblicazione sul suo profilo Instagram di una storia con una foto della premier Giorgia Meloni a testa in giù.

La foto di Meloni e la polemica

Dopo la pubblicazione della foto tra le storie Instagram del presidente del museo, Fratelli d'Italia aveva chiesto la rimozione di Dell'Atti dall'incarico. E a distanza di qualche ora il presidente del museo, in una nota, si era scusato con la premier, sostenendo di avere agito «sull'impeto di una critica sulle posizioni assunte dalla presidente del Consiglio con riferimento alla giornata del ricordo».

I riferimenti

La foto era stata pubblicata tra le storie del profilo in cui c'erano anche alcuni riferimenti alle foibe e alle polemiche su Sanremo legate al conflitto in medioriente. Sul caso era intervenuto anche il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, evidenziando che chi «presiede un museo, sia esso statale, privato, diocesano o civico, come nel caso di specie, ha il dovere verso la comunità di non esprimere in alcun modo opinioni offensive e di rispettare le istituzioni».