Coronavirus, Casellati: Parlamento escluso dalle decisoni, è il cuore della democrazia

«Il Parlamento è il cuore della democrazia, occorre ripartire subito con regole chiare e una programmazione puntuale su tutte le attività » . Lo ha detto la presidente del Senato, Elisabetta Casellati, al Tg1.



« Tutti i giorni - ha spiegato - ricevo messaggi di cittadini che non mi chiedono aiuti ma chiedono di tornare a lavorare e io ho una difficoltà perché il Parlamento che è il cuore della democrazia, è la voce dei cittadini, è escluso dalle scelte future ma il Parlamento è il primo interlocutore del governo, è lì che si realizza l'unità nazionale».



«Io ho fiducia sulla responsabilità degli italiani, con mascherine guanti e distanziamento sociale si possono aprire da subito moltissime attività, diversamente la recessione è una certezza », ha proseguito Casellati . « Penso al Senato dove in Aula abbiamo posizionato 175 senatori su 350 posti con queste misure. E allora perché non possiamo far lavorare gli artigiani, i commercianti, perché non possiamo far celebrare le messe?».



E poi le donne: «Ho un'unica preoccupazione: con le scuole chiuse, come tuteliamo il lavoro delle donne? Non vorrei che ci fosse un passo indietro di oltre cinquant'anni», ha detto la presidente del Senato. Ultimo aggiornamento: 21:30 © RIPRODUZIONE RISERVATA