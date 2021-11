Diretta CoP26, su emissioni zero accordo in salita. Oggi la dichiarazione su stop a deforestazione entro il 2030

Giornata conclusiva per la Cop 26, summit di Glasgow, tra i cui obiettivi l'accordo per le emissioni zero che però sembra ancora essere tutto in salita per i disaccordi tra i vari stati. Prevista per oggi invece una dichiarazione sulla fine della deforestazione entro il 2030, con un impegno da 19,2 miliardi di dollari.

APPROFONDIMENTI GLASGOW Cop26, il bazooka verde di Draghi: «Ora i soldi ci sono,... L'INTERVISTA Il premio Nobel Valentini: «Il 2060? Sarà troppo tardi e... GLASGOW Diretta CoP26, Draghi: «Sul clima non ci sono Paesi colpevoli e... GLASGOW Regina Elisabetta manda un videomessaggio alla Cop26: «Pensate... MONDO Cop 26, al via la conferenza delle Nazioni Unite sul clima POLITICA Mario Draghi: «Fiero degli sforzi fatti da Italia e Ue con Next... GLASGOW India gela la Cop26: «Emissioni zero solo nel 2070» GLASGOW Clima, Greta a CoP26 attacca i Capi di Stato: «Voi solo bla bla... LO SCENARIO Johnson lancia la Cop26: «Se fallisce Glasgow fallisce... POLITICA Mario Draghi: «Cop26 sia un salto quantico verso il... IL G20 DI ROMA Biden: «Clima, emissioni zero entro il 2050; deluso da Cina e... IL SUMMIT G20, clima: ok al tetto a 1,5 gradi. Draghi: «Sostanza, non bla... ROMA G20 a Roma, Draghi in conferenza stampa: «Gettate basi per una... L'ANGELUS Papa Francesco: preghiamo per la COP26 e le popolazioni colpite da... LA SCOMPARSA Cardiologo muore nella notte a Ostuni. Era anche consigliere...

Cop26, il bazooka verde di Draghi: «Ora i soldi ci sono, spendiamoli»

India gela la Cop26: «Emissioni zero solo nel 2070»

Lo rivela la stampa britannica anticipando, secondo quanto riferito da Downing Street, la dichiarazione di Boris Johnson in proposito. «Questi grandi ecosistemi brulicanti, queste cattedrali della natura, sono i polmoni del nostro pianeta», le parole del premier britannico. Tra i firmatari della 'Dichiarazione di Glasgow sulle foreste e la terrà anche Jair Bolsonaro, Xi Jinping e Vladimir Putin.

L'intesa

I paesi che firmeranno l'intesa - tra i quali Brasile, Russia, Cina, Indonesia e Repubblica Democratica del Congo - coprono circa l'85% delle foreste mondiali. Alcuni dei fondi andranno ai paesi in via di sviluppo per ripristinare i terreni danneggiati, affrontare la piaga degli incendi boschivi e sostenere le comunità indigene. I governi di 28 paesi si impegneranno anche a rimuovere la deforestazione dal commercio globale di cibo e altri prodotti agricoli come l'olio di palma, la soia e il cacao. Queste sono tra le industrie che contribuiscono di più all'abbattimento degli alberi. Sarà, inoltre, istituito un fondo da 1,5 miliardi di dollari per proteggere la seconda foresta pluviale tropicale più grande del mondo, nel bacino del Congo.

Cina aumenta produzione di carbone

La Cina ha aumentato la produzione giornaliera di carbone di oltre un milione di tonnellate negli sforzi per allentare la crisi energetica, mentre a Glasgow, nella cornice della Cop26, i leader mondiali sono impegnati nei colloqui sul clima per scongiurare gli effetti del global warming. La Commissione nazionale per lo sviluppo e la riforma (Ndrc), il massimo organo cinese impegnato nella pianificazione economica, ha reso noto che la produzione media giornaliera di carbone è salita a oltre 11,5 milioni di tonnellate dalla metà di ottobre, con un aumento di 1,1 milioni di tonnellate rispetto alla fine di settembre.