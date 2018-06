La replica di Conte a Renzi: «Io suo collega? È un professore anche lui?»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Renzi ha detto che siamo colleghi? È unanche lui?». Arriva a fine giornata, dopo aver incassato la fiducia del governo al, la replica del presidente del Consiglio,, a. A Palazzo Madama, infatti, ieri Renzi aveva parlato così a Conte: «Buona fortuna, presidente. Anche lei è un premier non eletto, come lo sono stato io, diciamo che siamo colleghi».Raggiunto dai cronisti nel momento di salire sull'auto di servizio per tornare a casa, Giuseppe Conte ha parlato dell'importanza della giornata di ieri. Prima ancora di replicare in modo un po' piccato a Renzi, il presidente del Consiglio aveva dichiarato: «Un grandissimo risultato, 171 voti al Senato sono molti e possiamo ritenerci soddisfatti. Se me lo avessero detto un mese fa, non ci avrei creduto».