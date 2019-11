Conte incontra Merkel a Roma: «Impegno congiunto su migranti e sfide europee»

Italia e Germania hanno un «impegno congiunto per affrontare le principali sfide che ci attendono, la migrazione, il rilancio della crescita, l'occupazione, lottare contro il cambiamento climatico, completare la governance dell'Ue, il negoziato sul bilancio, la Brexit e il tema dell'allargamento», ha detto Conte.



Al centro dei colloqui la situazione in Libia - con la Germania che intende organizzare entro il mese prossimo una conferenza internazionale per la pacificazione del Paese - e la questione collegata dei flussi migratori temi europei, come quello del prossimo bilancio Ue, e rapporti bilaterali. Sul tavolo anche dossier economici, con un possibile confronto sull'affaire Alitalia, visto l'interesse manifestato dalla tedesca Lufhtansa.

Giuseppe Conte incontra Angela Merkel . Il premier ha accolto la cancelliera tedesca a Villa Doria Pamphilj, a Roma. I due capi di governo hanno in programma una cena di lavoro su diversi temi dell'agenda bilaterale, europea e internazionale.