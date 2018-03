Camera, tentazione dem: votare Giorgetti anti M5S

di Marco Conti

Due giorni fa nessuno voleva trattare. Nè i «vincitori» Di Maio e Salvini, nè il Pd rintantosi al Nazareno. Il convulso giro di telefonate di ieri tra i leader di Lega, M5S e Pd segnala che l'ingranaggio ha cominciato, seppur tra mille difficoltà, a muoversi. L'obiettivo principale resta l'elezione dei presidenti delle Camere che nessuno può eleggersi da solo. Anche Salvini, leader di un centrodestra che al Senato avrebbe i numeri per farlo, sembra aver messo da parte l'idea di chiudere un accordo con i grillini senza Berlusconi e la Meloni.IL DATOSeppur con qualche difficoltà, Salvini sta entrando nel ruolo di leader del centrodestra che per anni ha svolto Berlusconi. Tocca ora a lui farsi concavo e convesso per arrivare al momento delle consultazioni al Quirinale ancora come unico candidato premier di tutto il centrodestra. Un punto che, sia Berlusconi che la Meloni, non intendono mettere in discussione. A patto però che Salvini tratti, da leader del centrodestra, sulle presidenze delle Camere con gli altri partiti e che alla fine tragga le conclusioni insieme agli alleati. Un iter che il segretario della Lega ieri ha seguito chiamando il segretario del Pd Maurizio Martina come il leader dei 5S Luigi Di Maio. Il primo ha ribadito al segretario del Carroccio ciò che poco prima aveva detto in tv Lorenzo Guerini. Ovvero che il Pd non si sottrae al confronto e al possibile accordo su «figure autorevoli e di garanzia». Più precise le richieste di Di Maio che il vicepresidente della Camera riassume in un post su facebook: siamo la prima forza politica ci spetta la presidenza della Camera anche perché questo ci permetterà di abolire i vitalizi «e quant'altro».