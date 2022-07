Brunetta: «Fa male essere chiamato "nano", da Berlusconi e Forza Italia invettive personali»

«Un'Unione Repubblicana che salvi il Paese». È la proposta di Renato Brunetta, ministro per la Pubblica amministrazione, che ai microfoni di "Mezz'ora in più", su Rai Tre, parla di «un'Unione e un rassemblement repubblicano per tutti quelli che hanno sostenuto l'agenda Draghi», con un programma comune che guardi all'Europa e al Pnrr. Chi deve essere coinvolto? «Toti, Calenda, Più Europa, Speranza - ha replicato Brunetta - Anche Di Maio, che è stato un bravissimo ministro degli Esteri».

Brunetta: «Da Berlusconi e Forza Italia invettive personali»

Renato Brunetta si toglie più di qualche sassolino dalle scarpe a proposito del suo addio a Forza Italia: «Si è rotto qualcosa, come gli amori... E quando si rompe qualcosa, è finita. Io voglio bene a Berlusconi e continuerò a volergli bene. Però quando c'è una rottura, e invece di parlare delle ragioni della rottura bisogna subire invettive personali, anche feroci, da lui e dal suo ambiente, mi ha fatto male...».

Il ministro della Pubblica amministrazione dice di essere rimasto amareggiato in particolare dagli attacchi personali in casa FI, a cominciare dalle ironie sulla sua statura. A quali invettive si riferisce? «Una è quella da parte di Berlusconi - "che riposino in pace" - rivolta a me e Gelmini. Io gli ho augurato lunga vita e glielo auguro sinceramente perché gli voglio bene. E poi c'è un'altra... È una vita che io vengo violentato per la mia altezza, bassezza. Mi dicono tappo o nano... E ho sofferto su questo e continuo a soffrire, non mi è passata ma ho le spalle larghe».