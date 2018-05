Berlusconi, stop a Salvini e Di Maio «Vogliono mettere la patrimoniale»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Speriamo che questi due non vadano avanti perché mettono la patrimoniale». Lo ha detto Silvio Berlusconi, leader di Forza Italia, riferendosi a Luigi dimaio e Matteo Salvini nel corso della sua visita alla mostra mercato Amart, alla Permanente di Milano, conversando con uno degli espositori che gli stava mostrando la sua collezione.Il leader di Forza Italia comunque non si sente tradito da Salvini, per il tentativo di formare un nuovo governo con il capo politico del Movimento 5 Stelle. «No, no», ha risposto Berlusconi ai cronisti che gli hanno chiesto se si sentisse tradito da Salvini, mentre usciva dal Palazzo della Permanente.«Non voglio fare nessuna dichiarazione non è il caso. Vediamo come vanno le cose», ha poi tagliato corto Berlusconi.