Draghi e Berlusconi, saluto con il gomito al momento dell'incontro. «Grazie per essere venuto»

«Grazie per essere venuto», lo dice Mario Draghi a Silvio Berlusconi al momento del loro incontro durante le consultazioni. Il presidente di Forza Italia aveva rinunciato a essere presente la prima volta perché i medici erano stati tassativi: non era opportuno sottoporre Berlusconi al viaggio dalla Provenza a Roma.

Stavolta Silvio Berlusconi c'è, è venuto apposta a Roma e Draghi lo ha ringraziato. Un saluto condito da risate, sorrisi e un commento simile a due amici che non si vedono da molto tempo: «Guarda come ci si deve salutare, ciao, ciao». E i due si danno il gomito, come bisogna fare in tempo di Covid in cui le strette di mano e gli abbracci sono proibiti.

Arrivato a Roma: parteciperò alle consultazioni con il presidente del Consiglio incaricato, professor Mario Draghi. pic.twitter.com/L62o77bk2r — Silvio Berlusconi (@berlusconi) February 9, 2021

Un saluto veloce ma estremamente caloroso, trapelano cordialità e stima (Draghi diventò governatore della Banca d'Italia durante il governo Berlusconi quest'ultimo lo ha proposto per la guida della Banca Centrale Europea). A divulgare il video del saluto tra il leader di Forza Italia e il premier incaricato è stato il giornalista Leonardo Panetta di Mediaset che lo ha pubblicato sul suo profilo Twitter.

Draghi incontra Berlusconi

Volume alto🔈 When Draghi meets Berlusconi

Sounds on 🔈#draghiPremier pic.twitter.com/8JqodgXxSn — Leonardo Panetta (@LeonardoPanetta) February 9, 2021

Ultimo aggiornamento: 17:24

© RIPRODUZIONE RISERVATA