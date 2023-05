Berlusconi come sta? Dimissioni probabili già domani, risolta l'infezione respiratoria

Silvio Berlusconi potrebbe essere dimesso già da domani dall'ospedale San Raffaele di Milano, dove è ricoverta da più di u mese. Per il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi, a quanto apprende l'Adnkronos Salute, ci sono «buone probabilità» che possa lasciare già domani l'Irccs di via Olgettina, dove era arrivato mercoledì 5 aprile per una polmonite in un quadro di leucemia mielomonocitica cronica.

Il trasferimento

Inizialmente in terapia intensiva, Berlusconi era stato trasferito in degenza ordinaria domenica 16 aprile.