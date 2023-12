Beppe Grillo ricoverato in ospedale a Cecina, trattenuto da domenica per accertamenti

Beppe Grillo ricoverato all'ospedale di Cecina. Lo storico leader del M5s, riporta Il Tirreno, si è presentato domenica 10 dicembre al pronto soccorso ed è stato trattenuto anche lunedì 11 per accertamenti e cure nel reparto di osservazione breve dell'ospedale.

Secondo indiscrezioni per il comico e politico genovese non si tratterebbe di nulla di grave e potrebbe essere già dimesso in giornata dopo le ultime analisi. A Cecina Grillo ha una villa sulla spiaggia di Marina di Bibbona: lì trascorre i giorni di vacanza e si trasferisce più volte durante l'anno.