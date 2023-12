Arianna Meloni: «Il governo va bene. Giorgia è un fenomeno, ma siamo bravi anche noi». Chi è la sorella “ribelle” del premier: dal precariato al vertice di FdI

«Il governo sta andando bene, non sbaglia un colpo. Va bene Giorgia è un fenomeno ma siamo bravi anche noi. Anche se provano ad attaccarci in ogni modo, anche sul terreno personale e se ogni giorno la salita sembra più dura». Lo ha detto Arianna Meloni, responsabile nazionale del tesseramento di Fratelli d'Italia partecipando al congresso provinciale del partito a Salerno. «Il Governo sta lavorando senza sbagliare un colpo, sicuramente abbiamo smesso di buttare i soldi dalla finestra, ci siamo messi al lavoro aiutando le imprese, le famiglie, quello che rimangono indietro»

Arianna Meloni, chi è la sorella del premier Giorgia

Arianna Meloni è la sorella del premier e moglie del ministro Francesco Lollobrigida. Romana doc, Arianna nasce il 26 maggio del 1975 (ha 48 anni, due in piu' della sorella). Le due donne sono legatissime e a lei è affidata la segreteria politica di Fratelli d'Italia. Il ruolo, come si legge sul sito del partito, è abbinato a quello di responsabile del “dipartimento adesioni”. Oltre alla gestione del tesseramento e delle liste elettorali, la sorella di Giorgia Meloni - spiegano fonti di Fdi - si occuperà della verifica delle iscrizioni e della loro regolarità. Sin dall'età di 17 anni, come la sorella Giorgia, ha intrapreso l'attività politica con la prima tessera di partito per il Movimento Sociale Italiano pur rimanendo negli anni sempre in penombra nell'ambito politico. Ha abbandonato per un periodo gli studi universitari in giurisprudenza per andare a lavorare. Da 20 anni è una dipendente precaria della regione Lazio.

Perché si definisce ribelle

La politica, aveva raccontato in una lunga intervista rilasciata a Il Foglio durante l'estate 2022, la fa fin da quando era giovane. Ma mai in prima persona. «Io sono un'ansiosa: non mi piace apparire – aveva spiegato -. Ecco perché non mi sono mai candidata, nonostante faccia politica da quando sono ragazza». Da circa 20 anni lavora per la Regione Lazio come precaria. Si descrive come “la ribelle della famiglia”. Lo prova anche l'abbandono degli studi per andare a lavorare, salvo poi riprenderli in seguito. Del suo lavoro ha sempre difeso l'autonomia, di non esserci arrivata grazie alle parentele. E poi, come lei stessa si è descritta, è la più longeva dei precari del Lazio.

Il rapporto strettissimo con la sorella

«Arianna Meloni, militante da quando aveva 17 anni, sempre penalizzata dal fatto di essere mia sorella».

La carriera

La svolta negli ultimi anni: dopo essere stata a capo della segreteria politica di Chiara Colosimo e nella commissione Trasparenza (stipendio: 2mila euro al mese) Arianna Meloni entra nella fondazione An (la cassaforte di FdI) e arriva poi la nomina a capo della segreteria politica (con delega alle adesioni) del partito della premier.

È impegnata in politica da anni, seppur mai sotto i riflettori. Come ha raccontato al Corriere della Sera, «ho fatto di tutto: attaccavo i manifesti, contattavo i militanti, organizzavo gli eventi, poi via via ho preso a tenere i contatti alla Regione Lazio con i nostri vari eletti o candidati, più recentemente nel partito, che cresceva».

La vita privata

Arianna Meloni non è solo la sorella della presidente del Consiglio: è anche la moglie di Francesco Lollobrigida. Deputato di Fratelli d’Italia dal 2018, Lollobrigida è attualmente ministro dell’Agricoltura. I due stanno insieme dai primi anni Duemila e hanno due figlie: Vittoria e Rachele.