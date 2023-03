Alessandra Mussolini: «Mi attacco alla bottiglia». Così (alle 11) difende il vino italiano

Alessandra Mussolini difende il vino. «Mi attacco alla bottiglia», dice l'eurodeputata di Forza Italia, approdata a Strasburgo dopo l'elezione del ministro Tajani in nel Parlamento italiano lo scorso settembre. Dopo aver portato un assorbente al commissario Gentiloni per chiedere di azzerare la tampon tax l'otto marzo e aver definito discriminatorio il passaporto europeo, Mussolini ha scelto di protestare contro l'etichettatura delle bevande alcoliche – tra cui il vino – decisa dall'Irlanda.

Mussolini ha detto: «Diciamo che nuocciono gravemente alla salute le normative estremamente pericolose, che mettono in discussione la libera circolazione delle merci, che non danno conto di quello che è un prodotto di eccellenza, un alimento liquido come il nostro vino – ha dichiarato l'eurodeputata – Non c'entra nulla con tutti gli altri prodotti alcolici». L'occasione è stato un incontro pubblico dedicato al vino tenutosi a Bruxelles: «Dobbiamo contenere quello che può diventare un contagio pericoloso, perché si parte dalla normativa irlandese, per arrivare a una contaminazione in tutti gli altri Stati membri dell'Ue – ha insistito Mussolini – Grave è stato il silenzio-assenso della Commissione, perché non ha tenuto conto dei risvolti e delle conseguenze, che sono invece parte integrante di quelle che sono le normative. Tant'è che l'Irlanda si è anche sorpresa che ci sia stata l'accettazione, da parte della Commissione Europea, e questo è incredibile. Siamo qui per dire no a questa etichettatura del vino».

La stessa Mussolini, in un video che è diventato virale sui social, promuove in maniera singolare la manifestazione: «Ecco qua, mi attacco alla bottiglia, alle 11 eh!», ha detto durante un punto stampa insieme agli esponenti delle altre forze di centrodestra al Parlamento europeo. Accanto a lei Antonio Maria Rinaldi – esponente della Lega – che le ha fatto i complimenti per il gesto: «Brava, brava».