Meteo, l'esperto: «A Ferragosto temporali e caldo sub-tropicale». Le previsioni

Ferragosto tra temporali e caldo sub-tropicale, ecco le previsioni per le ultime due settimane del mese. Dopo un agosto iniziato all’insegna dell’estrema variabilità, tra roventi ondate di caldo e insidiosi break temporaleschi anche molto intensi, ci avviciniamo alle settimane centrali del mese, da anni caratterizzate da stabilità atmosferica. Si preannuncia un Ferragosto all'insegna del caldo nella quasi totalità della penisola, ma in alcune zone d'Italia potrebbero esserci delle sorprese. Abbiamo chiesto a Mattia Gussoni, esperto del ilMeteo.it, quali sono le previsioni per le ultime due settimane di agosto.



Incognita Ferragosto

«A causa della grande quantità di energia potenziale dovuta al contrasto tra la massa d'aria calda portata dall'anticiclone africano e l'aria fredda in quota - spiega l'esperto - potrebbero arrivare temporali anche molto forti sull'arco alpino e prealpino». Aosta e Bolzano le città che vivranno con molta probabilità un Ferragosto sotto la pioggia, ma non sono esclusi sconfinamenti sulle alte pianure di Piemonte, Lombardia, Veneto e Friuli Venezia Giulia. Il resto della penisola, invece godrà di temperature molto elevate a causa dell'anticiclone Subtropicale che abbraccerà tutto il bacino del Mediterraneo.

Condizioni meteo tipicamente estive con tanto sole e valori termici diffusamente oltre i 32/34°C. Localmente ci aspettiamo punte massime fin verso i 35/36°C in Toscana, Puglia e zone interne delle due Isole Maggiori. «Il 13 e il 14 agosto, infatti, le condizioni meteo saranno contraddistinte dal braccio di ferro tra una vasta area depressionaria, ed un anticiclone ben saldo sul bacino del Mediterraneo - continua Gussoni -. Le conseguenze non tarderanno a farsi sentire con un aumento dell'instabilità e rovesci temporaleschi su Alpi e Prealpi già nella giornata di venerdì 14»,



Le previsioni per le ultime due settimane

Gli effetti del cambiamento climatico

Le ultime due settimane di agosto seguiranno la falsariga delle prime due. Secondo Gussoni, fino a mercoledì, un'altra ondata di caldo colpirà il centro-sud con temperature che raggiungeranno i 35-37 gradi in città come Palermo, Roma e Firenze. La situazione comincierà a cambiare leggermente nella settimana finale del mese, quando a causa delle correnti aria fresca che arrivano dal nord Europa, alcune regioni del settentrione italiano, come Lombradia, Piemonte e Veneto potrebbero essere interessate da alcuni temporali.Secondo l'analisi di Gussoni, Ferragosto 2020 potrebbe essere una giornata leggermente diversa rispetto al recente passato, specie su alcune regioni. «Negli ultimi 10 anni, infatti - secondo l'esperto de iLMeteo.it - la giornata di Ferragosto è trascorsa all’insegna del sole e del caldo su buona parte del Paese. In base ai dati raccolti, la temperatura media sulle città del Nord è stata di circa 29°C, con l’unica eccezione dell’estate del 2014, quando un fronte temporalesco portò scompiglio sull’arco alpino e poi anche sulle vicine pianure». Rispetto al decennio scorso, c'è stato un incremento medio di circa 1,5 gradi centigradi. «Un chiaro sintomo del cambiamento climatico», dice Gussoni. Anche al Centro-Sud questa giornata si è festeggiata quasi sempre con tanto sole e con valori oltre i 30/32°C, salvo nel 2018 quando una bassa pressione in discesa dal Nord Europa ha guastato i piani portando piogge e temporali.