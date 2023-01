Maltempo, allerta arancione in 4 regioni al Sud per nubifragi. Scuole chiuse in Campania

Da oggi arriva l'inverno e torna il maltempo su tutta la penisola. A partire da questa sera (16 dicembre) l'Italia sarà investita da una vasta area di pressione di origine nord-atlantica che causerà temporali forti nelle regioni del centro-sud e nevicate anche a quote collinari nelle regioni del nord.

Allerta arancione in 4 regioni

Il Dipartimento della Protezione Civile ha valutato per domani, martedì 17 gennaio, allerta arancione in Campania, Calabria nord-occidentale, buona parte del Molise e Basilicata sud-occidentale.

Allerta gialla su Toscana, Umbria, Lazio, Sardegna occidentale, e settori di Calabria, Abruzzo, Basilicata, Marche, Molise e Puglia. In Campania le scuole rimarranno chiuse domani per l'allerta.

Pioggia e vento nel centro Italia

Nel detaglio dalla sera di oggi, lunedì 16 gennaio, sono previste precipitazioni sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, su Sardegna, Toscana, Umbria, Lazio e nei settori centro-occidentali di Marche, Abruzzo, Molise, Puglia, su Campania e Basilicata e sulla Calabria settentrionale. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento.

Burrasche e forti raffiche su Sardegna, Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia, con rinforzi fino a burrasca forte lungo i rilievi montuosi e localmente sui settori litoranei e forti mareggiate lungo le coste esposte.

Neve a quote collinari

Dal mattino di domani, martedì 17 gennaio, infine, si prevedono nevicate a quote al di sopra dei 300-500 metri, su Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna occidentale, con locali sconfinamenti fino a quote di pianura e con apporti al suolo generalmente deboli, localmente moderati a quote superiori.

