Maltempo da nord a sud: due treni deragliati in Puglia e Calabria

Iltorna a investire l'Italia da nord a sud, causando danni e grossi disagi alla circolzione. La neve ha fatto la sua comparsa su Alpi e Prealpi e, localmente, fino in pianura. Secondo il sito ilmeteo.it, oggi piogge e temporali interesseranno principalmente il Lazio, la Campania, la Calabria tirrenica, sparse sul resto del Centro-Sud. Venti moderati o forti di Bora sui bacini settentrionali, di Libeccio, Scirocco e Ostro sul resto dei bacini.Una tromba d'aria ha investito stamani il treno locale Catanzaro Lido-Crotone all'altezza della stazione di Roccabernarda. Il vento ha sballottato il convoglio che, fortunatamente, è rimasto sui binari. Diversi finestrini sono andati in frantumi. Tra i passeggeri vi sono alcuni feriti, due dei quali portati in ospedale, ma nessuno, secondo quanto riferito dai vigili del fuoco, in modo grave.Stamane verso le 6 una violenta tromba d'aria si è abbattuta su Parabita, in provincia di Lecce, provocando danni ingenti a strutture private (ad esempio capannoni scoperchiati) ma nessun ferito. Inoltre, sempre a Parabita la caduta di un albero su un treno in transito sulla tratta Casarano-Novoli delle Ferrovie del Sud Est ne ha provocato il deragliamento. A bordo solo macchinista e capotreno entrambi illesi.Disagi questa mattina a Fiumicino città, tra le 7.45 e le 8.30, per un forte temporale che ha provocato allagamenti di strade. L'intensità della pioggia ha causato in particolare allagamenti, per difficoltà di assorbimento, ad Isola Sacra e Fiumicino centro, come in via del Serbatoio, via Coni Zugna, viale delle Meduse, proprio nella fascia oraria interessata dall'ingresso degli alunni nelle scuole, con ripercussioni sulla viabilità locale. Infiltrazioni in una scuola materna, per cui sono già in corso le riparazioni. Non sono segnalate, tuttavia, dalla Protezione civile locale e dalla Polizia Locale altre problematiche particolari, a parte un incidente stradale, senza conseguenze. Poco prima del temporale, un doppio arcobaleno ha dato «spettacolo» per circa venti minuti sul litorale, immortalato tra tante foto pubblicate sui social.Marea sostenuta a Venezia dove stamani, alle 8.20, si è registrato un picco di 97 centimetri sul medio mare. Una misura classificata come "marea sostenuta" (codice giallo). Le previsioni dell'Ufficio maree comunale indicano un calo del fenomeno: una massima di 80 centimetri per le 21.25 e di 90 centimetri per le 9.05 di domani.