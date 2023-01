Lotteria Italia: biglietti vincenti prima, seconda e terza categoria. A Bologna 5 milioni, tre vincite milionarie a Roma (di cui una a Fonte Nuova)

Lotteria Italia, i biglietti vincenti. L'estrazione della avviene durante il programma televisivo di Rai1 «I soliti ignoti» condotto da Amadeus. Il numero e gli importi dei premi, ad esclusione del primo già fissato dal regolamento in 5 milioni di euro, sono determinati in sede di riunione del Comitato che si occupa delle estrazioni. Alle vincite di qualsiasi importo della Lotteria Italia non si applica alcuna forma di ritenuta o prelievo, pertanto ai vincitori vengono accreditate per intero le somme corrispondenti ai premi stabiliti, come ricorda l'Agenzia delle Dogane e Monopoli.

Per il 2023, Adm propone anche la Lotteria Filantropica Italia: l'inizio è previsto il 1° febbraio e la conclusione è fissata per il 30 luglio, con l'estrazione finale in programma il 9 novembre. Al vincitore, spiega Agipronews, sarà assegnato un premio unico: scegliere e intitolare a suo nome uno dei progetti proposti da Lotteria Filantropica Italia e che verranno selezionati in base alla solidità, la replicabilità del modello, la capacità di generare occupazione e rispondere ai bisogni sociali più urgenti