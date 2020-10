Avetrana, Flixbus si scontra con un'Apecar: un morto. Sotto choc l'autista del pullman

Scontro fatale tra un Flixbus e un'Ape Piaggio. Un anziano di 81 anni di Nardò, ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto questa mattina sulla strada provinciale che collega Nardò-Avetrana. La vittima, Antonio Zacà, era a bordo di un motocarro Ape che si è scontrato con un pullman della Flixbus senza passeggeri che viaggiava in direzione di Avetrana. Quando sono arrivati i sanitari del 118 per l'anziano non c'era più nulla da fare. Sul posto per i rilievi sono intervenuti gli agenti della polizia locale.

Flixbus, cancellati tantissimi viaggi già prenotati: 5 mila passeggeri a terra

Da una prima ricostruzione sembra che si stesse immettendo sulla strada provinciale quando è sopraggiunto il bus che l’ha colpito in pieno. Immediati sono partiti i soccorsi, ma all’arrivo dei sanitari del 118 per l’81enne non c’era già più nulla da fare. Ferito e sotto choc l’autista del mezzo pesante, in viaggio con un collega, che è stato trasportato presso l’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce in codice giallo. Sul posto anche la Municipale di Nardò.

Flixbus, passeggera denuncia: «Io, aggredita e presa a schiaffi da un autista»

© RIPRODUZIONE RISERVATA