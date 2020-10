FlixBus cancella viaggi per cinquemila

(Teleborsa) - FlixBus, la compagnia di viaggi low cost con autobus, serve 280 destinazioni in Italia, ma come tutte le società di trasporto è costretta a fare i conti con le novità sul distanziamento a bordo contenute nell'ultimo Dpcm del 7 agosto scorso.



Ieri l'azienda FlixBus Italia ha diffuso una nota in cui annuncia di vedersi costretta a cancellare viaggi programmati per quasi 5 mila passeggeri, non senza precisare – attraverso Andrea Incondi, managing director di FlixBus Italia – "di avere rispettato sin dall'inizio ogni disposizione del governo per poter garantire il massimo della sicurezza ai passeggeri e ai lavoratori".



Tra le misure di sicurezza implementate – aggiunge FlixBus - «a bordo dei propri autobus il ricircolo dell'aria avviene con filtri e una dotazione tecnica pari a quella degli aerei, per i quali invece è stata confermata la deroga al distanziamento sociale a bordo, con l'aggiunta di un ricambio di aria costante con l'esterno, che non sono previste sedute frontali se non in pochissimi casi la cui disponibilità è già limitata, che sulle lunghe tratte sono previste regolari fermate».



Flixbus sta provvedendo a contattare i passeggeri coinvolti dalle cancellazioni, per offrire nel più breve tempo possibile una soluzione di viaggio alternativa (qualora disponibile) o il rimborso.