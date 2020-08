Federico Fashion Style positivo al Covid: «Dalla Sardegna mi sono imbarcato con la febbre». Poi è stato al salone di Anzio

Federico Fashion Style, all'anagrafe Federico Lauri, ha denunciato ad Agorà l'assenza di controlli durante le vacanze in Sardegna dopo essere risultato positivo al test. Il noto parrucchiere dei Vip ha spiegato di essersi imbarcato sul traghetto con la febbre e di non aver avuto alcun controllo in Sardegna, nonostante il trend dei contagi fosse già in aumento.

I primi sintomi della malattia sono iniziati durante la vacanza quando ha avuto un po' di febbre: «Ho fatto il sierologico in Sardegna perché non mi sentivo bene. Avevo già un po’ di febbre ma il sierologico era risultato negativo. Poi sono arrivato a Roma, la febbre continuava e ho fatto subito il tampone che è risultato positivo. Ho i sintomi: non sento odori e sapori, poi ho una tosse fortissima e dolori articolari e muscolari», ha spiegato durante il programma di Rai 3 dove ha parlato anche dei controlli. In alcune stories su Instagram ha poi aggiunto che una volta rientrato è stato anche nel suo salone di Anzio prima di avere l'esito del tampone. Il salone è stato chiuso e i dipendenti sono in quarantena.

In Sardegna «non ho frequentato discoteche perché viaggiavo con una bambina, ho una figlia di 3 anni - ha raccontato in tv - La situazione era normale, tutti erano senza mascherina. Nei luoghi pubblici la mettevo ma nei ristoranti e nei bar la mascherina la togli. Controlli non ce n’erano assolutamente, questo è da dire». Nemmeno durante l'imbarco per tornare a Roma nessuno gli ha misurato la temperatura nonostante avesse la febbre.

