Covid, domani 3 regioni tornano arancio. In rosso ne restano nove

Da domani martedì 6 aprile, finite le feste di Pasqua, tornano i colori e l'Italia si divide un'altra volta. Si riparte con 9 regioni in rosso e 11 in arancione.

In rosso, per l'indice del contagio da Covid superiore a 250 casi per 100 mila abitanti sono Valle d'Aosta, Piemonte, Friuli Venezia Giulia, Puglia, Lombardia, Toscana e Emilia-Romagna. Ci sono poi due Regioni che resteranno nella zona con più restrizioni almeno per altre due settimane: Calabria e Campania.

Da domani invece, per l'ordinzanza del ministro Speranza, tornano in arancione Veneto, Marche e Provincia di Trento. Le altre in arancione Sicilia, Sardegna, Basilicata, Molise, Abruzzo, Lazio, Marche, Umbria, Liguria, Veneto, più le Province autonome di Trento e Bolzano.

Fino a quando ci sarà questa divisione del Paese in zone rosse e arancioni? Certamente fino a lunedì 12 aprile. Venerdì 9, infatti, è in programma l'ormai consueto appuntamento con la Cabina di Regìa, che valuterà il monitoraggio settimanale del Covid in Italia.

La scuola

Per quanto riguarda la scuola, da mercoledì, e fino a fine mese, tutti gli istituti dall'infanzia alla prima media saranno in presenza e non ci sarà possibilità di appello a questo provvedimento del governo. E' molto probabile a questo punti che la primaria e la prima media inferiore saranno in classe in tutta Italia fino alla fine dell'anno scolastico.