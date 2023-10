Virginia Sanjust, l'ex signorina buonasera sorpresa a rubare dentro una Smart: «Cercavo soldi perché vivo in strada»

Ancora guai per Virginia Sanjust di Teulada, 46 anni, nipote di Antonella Lualdi ed ex signorina buonasera. È stata sorpresa dai carabinieri a rovistare in un’auto - una Smart - che aveva appena aperto, forzando la serratura. «Cercavo soldi perché vivo in strada», ha detto ai militari.

Virginia Sanjust, assolta l'ex annunciatrice Rai: era accusata di estorsione nei confronti della nonna Antonella Lualdi

Processata per direttissima, è stata condannata a due mesi e 20 giorni. Pochi giorni fa era stata assolta per tentata estorsione nei confronti della nonna.