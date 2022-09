Vercelli, bimbo di 6 anni schiacciato in casa da un mobile: è grave

Un bambino di sei anni è rimasto schiacciato, per cause ancora in corso di accertamento, da un mobile nella sua abitazione, riportando gravi lesioni, è stato portato in ospedale in codice rosso. Soccorso dal personale del 118 il piccolo, che secondo le prime informazioni non sarebbe in pericolo di vita, è stato trasportato in elicottero in ospedale a Torino. Da chiarire la dinamica dell'accaduto.

Malore sul campo di calcio, morto a 14 anni 5 giorni dopo l'arresto cardiaco. «Era al suo primo allenamento»

Incidente domestico a Vercelli: grave bimbo di 6 anni

Grave incidente domestico a Livorno Ferraris, in provincia di Vercelli. Ha riportato un trauma toracico e addominale con frattura del bacino il bimbo di 6 anni di Livorno Ferraris, nel vercellese, rimasto schiacciato da un mobile nella sua abitazione. Il piccolo è stato trasportato in elicottero al Regina Margherita di Torino dove è stato ricoverato in chirurgia con una prognosi di 30-40 giorni Da un primo esame, il bimbo non presenterebbe altre lesioni evidenti.

Donna travolta da un'auto vicino Roma, era incinta di due gemelli: uno è morto, l'altro è grave