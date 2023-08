Ancora una vittima della strada: si tratta di Valeria Sepe, 38 anni, morta nella notte di Ferragosto dopo un incidente autonomo avvenuto alla rotonda del quartiere Montarelli, tra via Tiberio e via Aldo Moro. Erano circa le 2: la donna era in auto con la figlia quando ha perso il controllo del mezzo, forse per un malore, ed è finita contro un albero. Sul posto è intervenuto il 118 che ha tentato di salvarla senza riuscirci. I sanitari hanno tentato la corsa disperata verso la vicina clinica "Città di Aprilia". Purtroppo per lei però ogni tentativo di salvarla è risultato vano. Il decesso è avvenuto, infatti, poco dopo l'arrivo in ospedale. La 38enne lascia altri due figli e il marito. I funerali sono previsti questa mattina alle 10.30 alla chiesa di San Michele in piazza Roma.

Tanti i messaggi di cordoglio in città dopo che la notizia della scomparsa dalla 38enne si è diffusa. "Valeria hai lasciato un vuoto incolmabile. Speciale, dolce e buona eri una collega ma soprattutto un'amica, ricorderò per sempre le nostre chiacchierate e i tuoi preziosi consigli ha scritto in suo ricordo una cara amica - Quanto manchi Vale! Chiunque ti abbia conosciuta e voluto bene, ricorderà per sempre la grandezza del tuo animo. Mi si stringe il cuore a pensare allo sconforto e al dolore dei tuoi figli e della tua famiglia, sono certa che li amerai e li continuerai a proteggere dal cielo così come hai sempre fatto in vita. Il mio abbraccio va soprattutto a voi, Gio, Matilde e Sofia, la vostra mamma vi ha sempre adorato e amato immensamente e nemmeno la morte potrà cambiare questo. Mi stringo a voi nel dolore".

La dinamica dell'incidente lascia spazio a pochi dubbi, la donna era uscita di casa in piena notte forse per andare a riprendere la figlia dalla zia. Si è diretta ad Anzio ha preso in consegna la ragazzina e poi è rientrata ad Aprilia. Con l'auto era quasi giunta a casa quando potrebbe aver accusato un malore improvviso perdendo poi il controllo della vettura. Lo schianto contro un albero potrebbe aver poi reso la situazione irrimediabile. La figlia era in auto con lei, per fortuna non ha riportato conseguenze. Lo choc però è stato altissimo. Oggi per Valeria Sepe ci sarà l'ultimo saluto, la città, gli amici e i parenti si stringeranno attorno al dolore dei figli.