Tragedia in mare questa mattina, poco dopo le 10,30 ulla spiaggia libera del Castello di Santa Severa. Un turista romano di 59 anni Gianfranco Ricci è deceduto per annegamento, nel disperato ed eroico tentativo di trarre in salvo una bambina e la sua mamma che, trascinate a largo dalla furia del mare, stavano rischiando di affogare.

Il tentativo dei surfisti

Anche il padre disperato aveva tentato di entrare in acqua, ma si era subito reso conto che non sarebbe riuscito a sfidare la forte corrente. Sono trascorsi altri attimi, di panico duranti i quali anche alcuni surfisti hanno cercato di raggiungere la donna, che non sapeva nuotare e sua figlia. Ed è stato a quel punto che con un atto di estremo coraggio, la vittima si è gettata in mare, e aveva quasi raggiunto la ragazzina quando, a sua volta è stato trascinato al largo finendo ripetutamente sott’acqua.

Il divieto di balneazione

Il dramma si è consumato davanti allo sguardo atterrito dei bagnanti, in uno piccolo specchio acqueo dove vige il divieto di balneazione, che troppo spesso non viene rispettato, e che ieri non era presidiato da nessun bagnino. La scena è stata però notata in lontananza dagli esperti di salvamento dello stabilimento balneare militare e dell’ Isola del Pescatore che, nonostante la grande distanza, sono riusciti a raggiungere e portare a riva la donna e la bambina, spaventate, ma illese.

I soccorsi

Tempestivo anche l’intervento del gommone della Capitaneria di Porto con a bordo di esperti del Nucleo Sommozzatori di Santa Marinella, che sono riusciti,con estrema fatica, a trascinare verso la battigia il turista che però versava già in condizioni disperate. Sulla spiaggia erano presenti anche medici e infermieri della Asl e dalla Cri che avevano allestito un gazebo dimostrativo nell’ambito del progetto “Spiagge Serene” e che hanno tentato di tutto per rianimarlo. L’uomo è stato trasportato in elisoccorso al Policlinico Gemelli di Roma dove purtroppo è giunto privo di vita.