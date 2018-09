Travolge i vicini con l'auto, 52enne fermato: «Era infastidito dai rumori quando mangiavano»

Secondo quanto si è appreso Fagone è stato catturato anche grazie alla segnalazione di un cittadino che lo ha riconosciuto. L'uomo, catturato da militari dell'Arma, è stato condotto nella caserma dei carabinieri di Palagonia per essere sentito dal Pm di turno della Procura di Caltagirone. Il Procuratore capo Giuseppe Verzera, all'esito dell'interrogatorio, deciderà quale reato contestare all'uomo se omicidio colposo e le lesioni gravissime o tentativo di strage. Il magistrato, intanto, si è «congratulato con i carabinieri per il grande lavoro fatto svolto con abnegazione e professionalità in un contesto difficile».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

, una donna di 87 anni è stata travolta a Catania la notte del 31 agosto in un incidente che causò anche sette feriti. Catturato dai carabinieri Gaetano Fagone, l'uomo di 52 anni in fuga dalla notte del 31 dopo avere volontariamente investito con l'auto del padre, a), un gruppo di vicini di casa. L'uomo, che ha problemi psichici, da tempo era in lite coi vicini. A scatenare la reazione omicida sarebbe stato il fastidio per il rumore che le vittime, che mangiavano in strada, facevano.