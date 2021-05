Tortolì, accoltella la ex e ne uccide il figlio: caccia a un 29enne

All'alba si è introdotto nella casa di Tortolì della ex compagna, Paola Piras, di 50 anni, accoltellandola e poi uccidendo il figlio della donna, Mirko Farci, 19enne, che si era gettato sulla mamma per difenderla. È caccia all'uomo in tutta la Sardegna alla ricerca di Masih Shahid, 29enne di origine pakistana.

Ricercato - Le foto del fuggitivo sono state diffuse nei comandi dell'Arma di tutta la Sardegna. I carabinieri del Reparto Operativo e delle Squadriglie del comando provinciale di Nuoro, coordinati dalla Pm Giovanna Morra, stanno perlustrando le vecchie case del centro storico della cittadina ogliastrina, dove il 29enne, operaio di una ditta metalmeccanica di Arbatax, vive.

Le telecamere - Gli investigatori hanno fatto un sopralluogo anche nel posto di lavoro del giovane, dove hanno sentito alcuni colleghi, e già visionato le telecamere della pizzeria al piano terra della palazzina teatro dell'omicidio, nonché tutte le telecamere di via monsignor Virgilio e delle vie laterali. Gli inquirenti confermano che il 29enne si è introdotto nell'abitazione della donna salendo da un pluviale che porta alla veranda e quindi all'appartamento, cogliendo di sorpresa madre e figlio, quando forse dormivano ancora. Masih Shahid era già stato arrestato per maltrattamenti ed era destinatario di una misura di divieto di avvicinamento alla donna. Paola Piras, rimasta gravemente ferita, è stata soccorsa dal 118 e si trova ora ricoverata all'ospedale di Lanusei.