Terremoto a Pozzuoli di 2.8, avvertito a Napoli in molti quartieri: paura nella notte

Terremoto, paura nella notte a Pozzuoli e anche a Napoli.

#terremoto le stazioni sismiche di Baia e Pozzuoli sono quelle che hanno rilevato maggiormente i segnali della scossa. Vicina e rognosa per gli amici dei Campi Flegrei. pic.twitter.com/3konRemEPC — Gianluca Riccio (@futuroprossimo) December 6, 2019

Una scossa diè stata registrata all'117 dAll'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv). il sisma ha avuto ipocentro a soli 2 km di profondità ed epicentro nella zona deldi Agnano. Per questa ragione il sisma è stato avvertito in un'area molto vasta, in passato sempre interessata eventi tellurici.dalla popolazione, non solo nelle aree strettamente vicine allama in tutta Napoli dove in alcuni quartieri la genteb è scesa in strada. Segnalazioni sono arrivate infatti dal Vomero a Posillipo, dai quartieri di Fuorigrotta e Bagnoli a Quarto, Monteruscello e Bacoli. Il sisma è stato rilevato perfino dai sensori del Matese. Alcune repliche di minore energia hanno seguito l'evento principale.ma solo un grande spavento.Uno sciame sismico di sette micro-scosse tra le ore 2,13 e le ore 5,12 di ieri notte è stato registrato dai sismografi dell'Osservatorio Vesuviano. Le scosse sono state avvertite e hanno svegliato, in particolar modo, i residenti che si trovano in prossimità della zona della Solfatara, epicento degli eventi tellurici, anche per la profondità superciale di circa un chilometro. L'evento di massima magnitudo, 1.3 della scala Richter, è stato registrato alle ore 2,24. La gente ha dichiarato di aver sentito prima un boato e, poi, i vetri delle finestre tremare. Non si segnalano danni a persone o cose.