Terremoto L'Aquila di 3.7, due scosse a distanza di pochi secondi avvertite anche a Teramo. Paura dei residenti: «Non ne possiamo più»

Doppia scossa di Terremoto a L'Aquila con magnitudo di 3.6 e 3.7.

La terra ha tremato prima alle 17.52 a 3 chilometri a sud-ovest del capoluogo abruzzese a una profondità di 13 chilometri, poi alle 17.53 con magnitudo di 3.7 a 3 chilometri a nord-est di Lucoli (AQ) a 10 chilometri di profondità.

La paura dei residenti: «Si sono sentite, non ne possiamo più»

Tantissima la paura dei residenti. «Due scosse di terremoto una dietro l'altra. È un quarto d'ora che ho la tremarella e la tachicardia, non ne posso più», ha scritto un'utente sui social. Il sisma è stato avvertito in città e molte persone si sono riversate per strada. Al momento non è stato registrato alcun danno a cose o persone. «Ogni volta è un incubo», scrivono su X gli abitanti dell'Aquila. «Sono nervosissima, avevo quasi dimenticato le scosse di terremoto, appena avvertite nitidamente due, con lo stesso epicentro del 2009, non ci crediamo», si legge.