Terremoto Campi Flegrei, sciame sismico in provincia di Napoli: già 18 scosse, la più forte di magnitudo 2.5

Nuovo sciame sismico oggi nell'area dei Campi Flegrei, nel golfo di Pozzuoli (Napoli). La prima scossa di terremoto alle ore 4.48, di magnitudo 2.5, al momento la più forte delle 18 registrate. Il sindaco di Pozzuoli, Gigi Manzoni, scrive sui social: «L'Osservatorio Vesuviano ha comunicato a questa amministrazione che a partire dalle ore 4.48, ora locale, è in corso uno sciame sismico nell'area dei Campi Flegrei - spiega - All'orario di emissione del presente il comunicato sono stati rilevati in via preliminare 18 terremoti con magnitudo Md ≥ 0 e magnitudo massima Md=2.5±0.

«In considerazione di quanto sopra esposto l'Amministrazione Comunale insieme alla Protezione Civile del comune di Pozzuoli segue da vicino l'evolversi della sequenza sismica in atto e fornirà successivi aggiornamenti fino a conclusione del fenomeno», sottolinea.

Solo pochi giorni fa, lo scorso 18 agosto, c'è stato un altro sciame sismico che ha fatto registrare 115 scosse in 15 ore.