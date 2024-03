Terremoto Campi Flegrei, scossa 3.4 avvertita fino a Napoli: paura e gente in strada

Una forte scossa di terremoto è stata registrata questa mattina, 3 marzo, nell'area dei Campi Flegrei. Alle ore 10.02, i sismografi dell'Osservatorio Vesuviano hanno registrato un evento sismico di magnitudo 3.4 con epicentro a Bagnoli, al confine tra i comuni di Napoli e Pozzuoli.

La scossa a una profondità di 3 km.

Terremoto Campi Flegrei, la sorgente deformativa sotto la caldera che «spiega bradisismo e sismicità»

Terremoto oggi Campi Flegrei: cosa è successo

Il terremoto è stato avvertito in tutta l'area dei Campi Flegrei, ma anche nei quartieri occidentali di Napoli, ad Agnano, Pianura, Soccavo, Fuorigrotta e Posillipo. Paura e apprensione da parte dei residenti che sui social segnalano diversi secondi di tremore accompagnati da un boato. Molta gente è scesa in strada per lo spavento.

Assieme a questa, i sismografi ne hanno registrate altre quattro, per un totale di cinque scosse distinte tra le 10 e le 10.08, praticamente con lo stesso epicentro e alcune con ipocentro a profondità molto bassa.

L'evento sismico odierno segue quello di ieri alle ore 23.03, di magnitudo 1.7 e con epicentro localizzato sul versante meridionale del vulcano Solfatara.